Унаслідок російських атак частина Тернополя залишилася без електроенергії, повідомив міський голова Сергій Надал.
За уточненою інформацією ОВА, над Тернополем зафіксували 36 дронів. Збили 27.
Повідомлялося про 11 постраждалих. 6 осіб перебувають у лікарні швидкої допомоги, 1 – в обласній лікарні. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та перебувають удома, написав мер Тернополя.
Унаслідок російського обстрілу Тернополя 19 листопада 2025 року загинуло 38 людей, серед яких 8 дітей. Поранення отримали 93 особи, зокрема 17 дітей.
Загалом сьогодні вдень Сили ППО збили 388 із 409 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях. Вибухи лунали в різних областях.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 травня на фронті відбулося 114 бойових зіткнень.
Найбільше - на Покровському напрямку.
Сили оборони вразили два ворожі літаки – Су-57 і Су-34. Удару завдали 25 квітня, підтвердження ураження Генштаб опублікував у Facebook нині.
Ці літаки – з аеродрому Шагол в Челябинській області. Цілі перебували за 1700 км від українського кордону.
Діпстрайки України вийшли на новий рівень: дрони власного виробництва тепер долають до 2000 км. Нещодавно Сили оборони вдарили по Пермі, що в 1500 кілометрах від українського кордону. Атаки здійснювали кілька днів поспіль.
Сьогодні вранці російські безпілотники атакували автозаправні станції в Харкові та області. Зафіксовані влучання на п’яти АЗС, повідомили в ДСНС України.
Вибухами пошкоджено обладнання заправок, 10 легкових автомобілів та будівлю автомийки.
Відомо про двох постраждалих внаслідок атаки – це чоловіки 1970 та 1989 років народження. Один із них поранений та був госпіталізований до лікарні.
СБУ та Офіс Генпрокурора викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного із найбільших банків України.
Прізвище офіційно не назвали, але, за інформацією співрозмовників LB, це Ігор Коломойський.
За матеріалами справи, у 2014 році підозрюваний та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі. Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.
Адміністрація президента США Дональда Трампа подала проєкт оборонного бюджету на 2027 рік, у якому відсутні кошти на військову допомогу Україні.
Під час засідання міністр війни Піт Гегсет сказав, що європейські країни мають самостійно платити за питання, пов’язані з російським вторгненням.
