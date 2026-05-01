Бойові дії на Донеччині, 114 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1528-й день повномасштабної війни.

Унаслідок російських атак частина Тернополя залишилася без електроенергії, повідомив міський голова Сергій Надал.

За уточненою інформацією ОВА, над Тернополем зафіксували 36 дронів. Збили 27.

Повідомлялося про 11 постраждалих. 6 осіб перебувають у лікарні швидкої допомоги, 1 – в обласній лікарні. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та перебувають удома, написав мер Тернополя.

Унаслідок російського обстрілу Тернополя 19 листопада 2025 року загинуло 38 людей, серед яких 8 дітей. Поранення отримали 93 особи, зокрема 17 дітей.

Загалом сьогодні вдень Сили ППО збили 388 із 409 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях. Вибухи лунали в різних областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 травня на фронті відбулося 114 бойових зіткнень.

Найбільше - на Покровському напрямку.

Сили оборони вразили два ворожі літаки – Су-57 і Су-34. Удару завдали 25 квітня, підтвердження ураження Генштаб опублікував у Facebook нині.

Ці літаки – з аеродрому Шагол в Челябинській області. Цілі перебували за 1700 км від українського кордону.

Діпстрайки України вийшли на новий рівень: дрони власного виробництва тепер долають до 2000 км. Нещодавно Сили оборони вдарили по Пермі, що в 1500 кілометрах від українського кордону. Атаки здійснювали кілька днів поспіль.

Сьогодні вранці російські безпілотники атакували автозаправні станції в Харкові та області. Зафіксовані влучання на п’яти АЗС, повідомили в ДСНС України.

Вибухами пошкоджено обладнання заправок, 10 легкових автомобілів та будівлю автомийки.

Відомо про двох постраждалих внаслідок атаки – це чоловіки 1970 та 1989 років народження. Один із них поранений та був госпіталізований до лікарні.

СБУ та Офіс Генпрокурора викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного із найбільших банків України.

Прізвище офіційно не назвали, але, за інформацією співрозмовників LB, це Ігор Коломойський.

За матеріалами справи, у 2014 році підозрюваний та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі. Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.

Адміністрація президента США Дональда Трампа подала проєкт оборонного бюджету на 2027 рік, у якому відсутні кошти на військову допомогу Україні.

Під час засідання міністр війни Піт Гегсет сказав, що європейські країни мають самостійно платити за питання, пов’язані з російським вторгненням.

