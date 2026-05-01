Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Суспільство / Війна

Масована атака дронами: є ушкодження, зокрема, в Тернополі й Рівному (доповнено)

Також про роботу ППО повідомив голова Черкаської ОВА. 

Українська авіація
Фото: скріншот з відео

Росія вранці 1 травня провела чергову повітряну атаку. Станом на 16 годину відомо, що ворог запустив 409 ударних дронів. Збили 388. 

Вибухи лунали в різних областях. Спершу про роботу ППО повідомила Черкаська ОВА.

Повітряні сили повідомили про рух значної кількості дронів на Київську, Вінницьку, Одеську та інші області. Перші дрони полетіли на Одеську область ще о 8 годині. 

Про вибухи повідомляли кореспонденти Суспільного з Вінницької області. 

Близько 13 години Тернопільська ОВА повідомила про підвищену небезпеку для Тернополя. Низка дронів також сунула на Хмельницьку область, повідомили в Повітряних силах. Також підвищена загроза для Житомира.

Мер Тернополя Сергій Надал закликав не користуватися транспортом і терміново сховатися в укриттях. 

"Залишайтесь в укриттях до відбою! Зачиніть вікна", – написав він у Telegram.

За оновленими даними, 10 людей поранені в Тернополі. Ворог спрямував на місто 50 дронів. Є влучання в промисловість. 

Також вибухи лунали в Рівному та Дубні, передає Суспільне.

Рівненська ОВА повідомила про пошкодження житлового будинку в Рівному.

"Загорілася покрівля на площі 100 квадратних метрів. За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв", – сказав він.

Станом на 16 годину повітряна тривога в Рівненській області тривала, працювала ППО.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies