Масована атака дронами: є ушкодження, зокрема, в Тернополі й Рівному (доповнено)

Росія вранці 1 травня провела чергову повітряну атаку. Станом на 16 годину відомо, що ворог запустив 409 ударних дронів. Збили 388.

Вибухи лунали в різних областях. Спершу про роботу ППО повідомила Черкаська ОВА.

Повітряні сили повідомили про рух значної кількості дронів на Київську, Вінницьку, Одеську та інші області. Перші дрони полетіли на Одеську область ще о 8 годині.

Про вибухи повідомляли кореспонденти Суспільного з Вінницької області.

Близько 13 години Тернопільська ОВА повідомила про підвищену небезпеку для Тернополя. Низка дронів також сунула на Хмельницьку область, повідомили в Повітряних силах. Також підвищена загроза для Житомира.

Мер Тернополя Сергій Надал закликав не користуватися транспортом і терміново сховатися в укриттях.

"Залишайтесь в укриттях до відбою! Зачиніть вікна", – написав він у Telegram.

За оновленими даними, 10 людей поранені в Тернополі. Ворог спрямував на місто 50 дронів. Є влучання в промисловість.

Також вибухи лунали в Рівному та Дубні, передає Суспільне.

Рівненська ОВА повідомила про пошкодження житлового будинку в Рівному.

"Загорілася покрівля на площі 100 квадратних метрів. За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв", – сказав він.

Станом на 16 годину повітряна тривога в Рівненській області тривала, працювала ППО.