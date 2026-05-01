ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові викрили цехи з фальсифікатом побутової хімії. Товар продавали по всій країні з прибутком до 5 млн грн на місяць

Справу розслідують за статтями про незаконне використання торговельних марок та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

Фото: прокуратура

У Харкові правоохоронці викрили виробництво та продаж підробленої побутової хімії, яку видавали за продукцію відомих світових брендів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, фальсифікат продавали по всій Україні через супермаркети, ринки, онлайн-платформи та соцмережі.

Під час обшуків прокурори та прикордонники виявили цехи, де змішували речовини невідомого походження, фасували їх у каністри та наносили етикетки, схожі на брендові. 

Представники торговельних марок підтвердили, що така продукція не є оригінальною і не випускається у подібній тарі.

За попередніми оцінками, організатори схеми заробляли до 5 млн грн щомісяця. Під час обшуків вилучили готову продукцію, сировину та обладнання орієнтовно на 10 млн грн.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies