ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині поліція знешкодила ворожий БпЛА у полі

Під час проведення весняних польових робіт мешканці виявили у полі ворожий БпЛА.

Фото: поліція Сумщини

На Сумщині під час проведення весняних польових робіт мешканці виявили у полі ворожий БпЛА. Поліція знешкодила небезпечну знахідку.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Мешканці Сумщини під час проведення весняних польових робіт виявили у полі ворожий безпілотний літальний апарат типу "шахед". На місце події прибули співробітники управління вибухотехнічної служби поліції. 

Правоохоронці провели огляд, встановили характер та рівень загрози. Після чого, з дотриманням заходів безпеки вибухотехніки провели контрольоване знешкодження безпілотника. 

Поліція наголошує: під час війни небезпека може приховуватися у найнесподіваніших місцях, зокрема й на сільськогосподарських угіддях. Тож закликаємо громадян бути особливо уважними під час проведення польових робіт, адже в землі або на її поверхні можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети. 

Фото: поліція Сумщини

У разі виявлення підозрілих об’єктів не наближайтеся до них, не торкайтеся та негайно повідомляйте на спецлінію "102".

