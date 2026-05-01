СБУ спільно із Силами оборони знову вдарили по нафтотерміналу порту Туапсе

СБУ спільно із Силами оборони вчергове уразила нафтотермінал порту Туапсе в Росії. Також уражено НПЗ "Пермський", російську ЗРК "Бук-М3" та склади окупантів.

Про це інформує Служба безпеки України і Генштаб ЗСУ.

"Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони (ГУР і СБС) вчергове уразили інфраструктуру морського порту "Туапсе" та Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї РФ", – ідеться у повідомленні СБУ.

Морський нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є важливим виробничим комплексом і логістичним вузлом, який забезпечує зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти.

Туапсинський НПЗ – єдиний нафтопереробний завод росії на узбережжі Чорного моря. Його потужність – близько 12 млн тонн нафти на рік.

Внаслідок удару українських безпілотників виникла пожежа нафтомазутної суміші в резервуарах. Над терміналом підіймається стовп чорного диму.

"Служба безпеки продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об’єктах, які забезпечують нафтодоларові надходження до її бюджету. Такі спецоперації знижують здатність рф продовжувати війну проти України. Ця робота триватиме й надалі", – наголошують в СБУ.

Також, за інформацією Генштабу ЗСУ уражено нафтопереробний завод “Пермський”, ЗРК “Бук-М3” та склади окупантів

Минулої доби Сили оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу “Пермський” у Пермському краї, рф. Підтверджено пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-4 з подальшою пожежею на території заводу.

Окрім цього, впродовж минулої доби українські воїни успішно уразили:

зенітний ракетний комплекс “Бук-М3” в околицях Ольховатки, ТОТ Донецької обл.;

склади боєприпасів неподалік Роздольного Донецької області та населеного пункту Ровеньки на Луганщині;

склад матеріально-технічних засобів в околицях Мелітополя на Запоріжжі; склад БпЛА в районі Дальнього Бєлгородської області рф;

пункти управління БпЛА противника поблизу Гуляйполя Запорізької області, населених пунктів Шевченко та Воскресенка на Донеччині, а також командно-спостережний пункт в районі Каїрів Херсонської області.

29 квітня уранці підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України із застосуванням двох МБЕК-камікадзе уражено підсанкційне судно Marquise (танкер, прапор Камерун, без вантажу, вантажомісткість понад 37 тис.т.).