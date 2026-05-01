Заочну підозру отримали тюремники із Смоленської області, які катували українських полонених

Фігуранти причетні до масових тортур над українськими військовополоненими

Служба безпеки задокументувала воєнні злочини одного з керівників слідчого ізолятора (СІЗО) № 2 у місті Вязьма Смоленської області РФ – Олексія Захарова та начальника відділу режиму цього об’єкта Ігоря Штапуренка.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Як встановило розслідування, фігуранти причетні до масових тортур над українськими військовополоненими, яких незаконно тримали у застінках вищезазначеної установи країни-агресора.

За матеріалами провадження, протягом 2022 - 2024 років Захаров та його підлеглий – Штапуренко особисто брали участь у регулярних побоях ув’язнених воїнів гумовими палками типу ПР-73.

Також окупанти катували потерпілих електрошокерами та залишали без медичної допомоги у переповнених камерах російського СІЗО.

Такі дії фігурантів грубо порушують вимог ст.ст. 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, що створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, що перебуває під її охороною, вчинене групою осіб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Захарову та Штапуренку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності за катування українських полонених.Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.