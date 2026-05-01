ЦПД: окупанти заявили, що хочуть будувати електростанції всередині закритих шахт на Донеччині

Більшість закритих шахт на ТОТ давно затоплені, тому такі ідеї нереалістичні.

Представники окупаційної влади на Донеччині заявили про плани подати людям у крани шахтні води. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Підкреслюється, що окупанти продовжують озвучувати абсолютно нереалістичні ідеї, вдаючи, ніби вони планують займатися розвитком економіки окупованих територій.

Очільник так званого уряду “ДНР” Андрій Чертков говорив про плани подати людям у крани шахтні води, а тепер заявив про можливість вирощувати сільськогосподарські культури та будувати електростанції прямо всередині закритих шахт.

“Це завідомо нездійсненний проєкт. Окрім того, що втілення таких утопічних ідей потребує величезних інвестицій, яких ніхто не дасть”, – зазначають у ЦПД.

У Центрі додають, що Чертков ігнорує те, що більшість закритих шахт на ТОТ давно затоплені. Тому монтувати обладнання чи розгортати ферми у цих підземних болотах технічно неможливо.

Справжня мета таких заяв – створити позитивну картинку для кремлівських кураторів та відвернути увагу від краху вугільної галузі.