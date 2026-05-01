ГоловнаСуспільствоПодії

На Львівщині зіткнулись автокран та поїзд: загинув машиніст

Травмований водій автомобіля та помічник машиніста.

Фото: Олександр Перцовський

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 Інцидент стався сьогодні, 1 травня, близько 06:20 год. на залізничному переїзді поблизу с. Любинці, в Стрийському районі. Відбулося зіткнення автокрана та локомотива поїзда №26 "Київ- Ужгород". 

"Внаслідок зіткнення локомотив зійшов з рейок, машиніст локомотива загинув на місці події, травмовано водія автомобіля та помічника машиніста. Затримка у русі потяга 1 год. 30 хв", - йдеться в повідомленні.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський заявив, що водій автокрана виїхав на залізничний переїзд попри працюючу сигналізацію.

"Наслідки — трагедія. Наш машиніст загинув. В поїзді були лікарі, намагались врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста та сам водій — у лікарні. Поїзд оперативно відтягуємо, щоб продовжив рух…. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, обійшлось без травмованих", — повідомив Олександр Перцовський.

Як додав Перцовський, загиблий машиніст був ветераном. Чоловік повернувся з фронту та працював на залізниці.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies