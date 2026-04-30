Чоловік кинув бойову гранату на територію Білоцерківського ТЦК

Чоловік кинув бойову гранату на територію Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної.
Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.
Подія сталась 30 квітня близько 17:55 у Білій Церкві. 68-річний місцевий мешканець перекинув через огорожу установи бойову гранату РГД-5, яка здетонувала на території РТЦК.
"На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксовано", - повідомили в прокуратурі.
Чоловіка оперативно затримали. Під час обшуку при ньому виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучили.
Як попередньо встановили правоохоронці, на початку квітня підозрюваний міг потрапити під вплив ворожих спецслужб.
"Невстановлені особи ймовірно використали методи психологічного тиску та маніпуляцій, переконавши чоловіка взяти участь у нібито «перевірці захищеності» приміщення РТЦК. Боєприпаси він забрав зі схрону, облаштованого на території Білоцерківського району", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування здійснюється за двома статтями: перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, а також - незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами.
"Прокурори спільно зі слідчими СБУ встановлюють усі обставини злочину, походження боєприпасів, а також перевіряють можливу причетність представників спецслужб РФ до підготовки цього злочину", - заявили в Прокуратурі.
