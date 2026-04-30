Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Генштаб: 109 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

20 атак зафіксували на Покровському напрямку, ще 15 ворожих штурмів відбили на Костянтинівському напрямку.

Від початку доби, 30 квітня, на фронті відбулося 109 бойових зіткнень.

Генеральний штаб ЗСУ інформує, що противник здійснив 51 авіаційний удар та скинув 166 керованих авіабомб. Крім того, росіяни залучили для ураження 5980 дронів-камікадзе та здійснили 2201 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили три ворожі атаки; окупанти здійснили 64 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 10 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ та Охрімівка. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник атакував п’ять разів в бік Курилівки, Кіндрашівки та Новоплатонівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбивали два штурми окупантів в районах населених пунктів Закітне та Ямпіль. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не проводив.

Сили оборони успішно відбили 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки, Іванопілля. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Муравка, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває дотепер.За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 66 окупантів та 19 - поранено; знищено вісім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено дві артилерійські системи, дев’ять одиниць автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 20 укриттів ворожої піхоти. Знищено або подавлено 241 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти двічі намагалися покращити своє положення, атакуючи у напрямку Вербового та Злагоди. 

На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак окупантів у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Чарівного.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Павлівки, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Таврійське та Комишуваха.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожих штурми у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не сталося.

Читайте також
