Росіяни атакували безпілотником автозаправну станцію в Краматорську на Донеччині.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Унаслідок удару загорівся резервуар з газом та суха трава на прилеглій території.

"Під постійною загрозою повторного обстрілу вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 103 кв. м. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Учора росіяни атакували дроном АЗС у Херсоні, попри ризик повторних атак рятувальники ліквідували пожежу. Також ворог завдав удару по АЗС у Харкові