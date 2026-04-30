Генштаб ЗСУ: Уже по 12 атак росіян зафіксували на Покровському і Костянтинівському напрямках

українські бійці
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Станом на 16:00 30 квітня росіяни вже 41 раз атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Яструбщина, Хлібороб, Рижівка, Рогізне, Атинське, Бачівськ, Старикове, Гаврилова Слобода, Уланове, Прогрес, Козаче; на Чернігівщині – Хрінівка, Луб’яне, Заріччя та Миколаївка. Ворог завдав авіаударів по Голубівці та Рудні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському ворог два рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман та Охрімівка. 

На Куп’янському противник атакував один раз в бік Курилівки.

На Лиманському у бік населеного пункту Ставки наші захисники відбили один ворожий штурм.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Закітне.

На Краматорському ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському росіяни здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки. 

На Покровському окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському ворог двічі наступав у напрямку Вербового та Злагоди. Одна з цих атак триває.

На Гуляйпільському Сили оборони відбивали шість ворожих атак у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського.

На Оріхівському противник атакувальних дій не проводив.

На Придніпровському Сили оборони у відбивали чотири ворожих штурмів у бік Антонівки та о. Білогрудий. Одна атака триває.

