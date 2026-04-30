​Європарламент закликав ЄС прискорити створення Спецтрибуналу для керівництва Росії

Європарламент 30 квітня ухвалив резолюцію, у якій наголосив на необхідності негайного створення та запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Про це ідеться на сайті Європарламенту.
Євродепутати вважають, що керівництво РФ та її союзників треба притягнути до відповідальності за злочин агресії.
Документ, за який проголосували 446 парламентарів, закликає всі країни-члени ЄС максимально прискорити створення цього трибуналу.
У тексті резолюції підкреслили, що коло відповідальних осіб має бути максимально широким і включати не лише вищу політичну і військову еліту Кремля, а й представників законодавчої та судової гілок влади. Зокрема, йдеться про депутатів Держдуми та суддів Конституційного суду РФ, чиї рішення легітимізували агресію.
Європарламент також нагадав державам-членам про їхнє пряме зобов’язання згідно з Римським статутом затримувати й передавати Міжнародному кримінальному суду всіх осіб, на яких видані ордери на арешт, без жодних винятків для імунітетів.
Окрім правових механізмів, європарламентарі вимагають посилення економічного тиску на Росію через 20-й пакет санкцій. Важливою частиною стратегії притягнення до відповідальності стало схвалення створення Міжнародної комісії з розгляду скарг. Цей орган, запуск якого заплановано на травень у Кишиневі, має забезпечити юридичну основу для виплати компенсацій цивільним жертвам за рахунок активів агресора.
- Нещодавно Чехія, Греція і Фінляндія приєдналися до угоди для запуску спецтрибуналу.
- Раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
- Наприкінці 2025 року Нідерланди підтвердили готовність прийняти Трибунал.
- Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення Спецтрибуналу.
- Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення такого органу. А у червні Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.
- Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу. Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.
- За словами Мудрої, залишилося формально ухвалити і ввести в дію Розширену часткову угоду, завершити формування фінансової бази, підписати повноцінну угоду з Нідерландами щодо розміщення Спецтрибуналу, сформувати roster суддів, обрати прокурора, ухвалити процесуальні правила і розгорнути повну судову структуру.