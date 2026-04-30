ЗМІ: під тиском України Ізраїль не дозволив розвантажитися судну РФ із зерном (доповнено)

У четвер, 30 квітня, Ізраїльська асоціація імпортерів зерна повідомила, що російському судну із краденою українською пшеницею не дозволять розвантажитися в Ізраїлі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав це рішення.

Як пише Jerusalem Post, ізраїльський імпортер пшениці Zenziper був змушений відправити судно геть на тлі зростаючого тиску з боку Києва.

«У світлі обставин зерноімпортна компанія Zenziper була змушена відмовити російському судну з партією пшениці, яка стала предметом суперечки з Україною», – цитує видання заяву Асоціації.

Там додали, що «російському постачальнику вантажу доведеться знайти альтернативне місце для його розвантаження».Це рішення ухвалили після того, як президент України Володимир Зеленський у вівторок розкритикував Ізраїль за прийом зерна.

Доповнення. Глава МЗС Андрій Сибіга привітав це рішення.

«Рішення про те, що судно PANORMITIS, яке незаконно перевозить зерно з тимчасово окупованих територій України, не розвантажуватиметься в Ізраїлі – це позитивний крок», – йдеться у його дописі.

Він зазначив, що це чіткий сигнал усім іншим суднам, капітанам, операторам, страховикам та урядам, щоб не купувати крадене українське зерно і не ставати співучасниками цього злочину.

Україна продовжить стежити за цим судном і застерігає всіх від будь-якої співпраці з ним.

Передісторія