"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
ГоловнаПолітика

Українське МЗС запросило посла Ізраїлю для вручення ноти протесту (оновлено)

Вже друге судно з викраденим українським зерном прибуло до Хайфи.

Українське МЗС запросило посла Ізраїлю для вручення ноти протесту (оновлено)
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ України запросило посла Ізраїлю до МЗС для вручення ноти протесту.

Про це повідомили в українському МЗС.

Україна має намір звернутися до дипломата з проханням вжити заходів щодо суден, які доставили викрадене українське зерно до Хайфи.

"Дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не повинна їх підривати", - заявив Андрій Сибіга.

Як зазначили у відомстві, Україна вже зверталась з вимогами щодо попереднього судна, яке прибуло до Хайфи з краденими товарами, але з боку Ізраїлю не було "адекватної реакції". 

"Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, ми вкотре застерігаємо Ізраїль від прийняття викраденого зерна та нанесення шкоди нашим відносинам", - йдеться в заяві.

Очільник МЗС Ізраїлю Гідеон Саар відреагував на повідомлення в соцмережі Х:

"Шановний пане Міністре, дипломатичні відносини, особливо між дружніми країнами, не ведуться у Твіттері чи ЗМІ. Звинувачення не є доказами. Докази, що підтверджують ці звинувачення, ще не надані. Ви навіть не подали запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до ЗМІ та соціальних мереж. Це питання буде розглянуто. Ізраїль – це держава, яка дотримується верховенства права з незалежними правоохоронними органами. Усі ізраїльські органи влади діятимуть відповідно до закону", - йдеться в повідомленні.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies