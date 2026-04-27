Українське МЗС запросило посла Ізраїлю для вручення ноти протесту (оновлено)

Вже друге судно з викраденим українським зерном прибуло до Хайфи.

Міністерство закордонних справ України запросило посла Ізраїлю до МЗС для вручення ноти протесту.

Про це повідомили в українському МЗС.

Україна має намір звернутися до дипломата з проханням вжити заходів щодо суден, які доставили викрадене українське зерно до Хайфи.

"Дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не повинна їх підривати", - заявив Андрій Сибіга.

Як зазначили у відомстві, Україна вже зверталась з вимогами щодо попереднього судна, яке прибуло до Хайфи з краденими товарами, але з боку Ізраїлю не було "адекватної реакції".

"Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, ми вкотре застерігаємо Ізраїль від прийняття викраденого зерна та нанесення шкоди нашим відносинам", - йдеться в заяві.

Очільник МЗС Ізраїлю Гідеон Саар відреагував на повідомлення в соцмережі Х:

"Шановний пане Міністре, дипломатичні відносини, особливо між дружніми країнами, не ведуться у Твіттері чи ЗМІ. Звинувачення не є доказами. Докази, що підтверджують ці звинувачення, ще не надані. Ви навіть не подали запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до ЗМІ та соціальних мереж. Це питання буде розглянуто. Ізраїль – це держава, яка дотримується верховенства права з незалежними правоохоронними органами. Усі ізраїльські органи влади діятимуть відповідно до закону", - йдеться в повідомленні.