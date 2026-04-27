До законопроєкту про оподаткування з цифрових платформ подали понад 3500 правок

До законопроєкту про оподаткування доходів через цифрові платформи до другого читання нардепи подали понад 3529 поправок. Порівняльна таблиця склала 998 сторінок.

Про це повідомила в Facebook народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южініна ("Європейська солідарність"). Вона пояснила, що в першому читанні за цей законопроєкт голосували із доопрацюванням положень, що дало можливість подавати поправки на будь-які теми.

За словами Южаніної, стосовно оподаткування внесли такі правки:

запровадження пільг з податку на прибуток та ПДФО для релокованого бізнесу

зменшення вдвічі податків на територіях активних бойових дій

встановлення мораторію на зміни умов оподаткування для платників єдиного податку

зменшення до 5% ставки ПДФО для доходів громадян від оренди нерухомого майна

встановлення особливостей відшкодування ПДВ для українських компаній, на власників яких накладено санкції

запровадження вивізного (експортного) мита на граніт та продовження мита на брухт чорних металів

регулювання діяльності з офшорними компаніями та запровадження офшорного мита

З інших питань:

перенесення з Мінцифри до Мінфіну формування політики у сфері грального бізнесу та лотерей

нові правила фінансового моніторингу для політично значущих осіб

блокування нелегальних сайтів з продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

заборона використання програмного забезпечення держави-агресора

уточнення процедури конкурсу на посади членів Рахункової палати

"У середу – робоча група в податковому комітеті, згодом – сам комітет, і якщо ряд із цих ініціатив буде враховано, то можемо отримати проєкт як «лебедя, щуку і рака», що ризикує бути вчергове проваленим у залі", – прокоментувала парламентарка.

Контекст

Законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ входить до переліку тих, які Україна зобов'язалася ухвалити для майбутніх траншів МВФ.

Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших. Законопроєкт охоплює діяльність із надання послуг, а також оренди нерухомості чи транспорту.

Законопроєкт встановлює 5% ставки оподаткування ПДФО від доходів з цифрових платформ (зараз вона 18 %), коли дохід перевищить 2000 євро на рік.