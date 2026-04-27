До законопроєкту про оподаткування з цифрових платформ подали понад 3500 правок

До законопроєкту про оподаткування доходів через цифрові платформи до другого читання нардепи подали понад 3529 поправок. Порівняльна таблиця склала 998 сторінок.
Про це повідомила в Facebook народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южініна ("Європейська солідарність"). Вона пояснила, що в першому читанні за цей законопроєкт голосували із доопрацюванням положень, що дало можливість подавати поправки на будь-які теми.
За словами Южаніної, стосовно оподаткування внесли такі правки:
- запровадження пільг з податку на прибуток та ПДФО для релокованого бізнесу
- зменшення вдвічі податків на територіях активних бойових дій
- встановлення мораторію на зміни умов оподаткування для платників єдиного податку
- зменшення до 5% ставки ПДФО для доходів громадян від оренди нерухомого майна
- встановлення особливостей відшкодування ПДВ для українських компаній, на власників яких накладено санкції
- запровадження вивізного (експортного) мита на граніт та продовження мита на брухт чорних металів
- регулювання діяльності з офшорними компаніями та запровадження офшорного мита
З інших питань:
- перенесення з Мінцифри до Мінфіну формування політики у сфері грального бізнесу та лотерей
- нові правила фінансового моніторингу для політично значущих осіб
- блокування нелегальних сайтів з продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
- заборона використання програмного забезпечення держави-агресора
- уточнення процедури конкурсу на посади членів Рахункової палати
"У середу – робоча група в податковому комітеті, згодом – сам комітет, і якщо ряд із цих ініціатив буде враховано, то можемо отримати проєкт як «лебедя, щуку і рака», що ризикує бути вчергове проваленим у залі", – прокоментувала парламентарка.
Контекст
Законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ входить до переліку тих, які Україна зобов'язалася ухвалити для майбутніх траншів МВФ.
Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших. Законопроєкт охоплює діяльність із надання послуг, а також оренди нерухомості чи транспорту.
Законопроєкт встановлює 5% ставки оподаткування ПДФО від доходів з цифрових платформ (зараз вона 18 %), коли дохід перевищить 2000 євро на рік.