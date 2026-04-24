Туск сумнівається, чи допоможуть США захистити Європу в разі нападу РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск поставив під сумнів, чи будуть США відданими своїм зобов’язанням у межах НАТО щодо захисту Європи в разі російського нападу, і закликав ЄС стати «справжнім союзом» у питаннях оборони континенту.

Про це він заявив у інтерв’ю Financial Times.

Туск сказав, що «найбільше і найважливіше питання для Європи – чи готові Сполучені Штати бути настільки ж відданими, як це прописано в договорах НАТО». Він припускає, що Росія може атакувати одну з країн альянсу «вже за кілька місяців».

«Для всього східного флангу, для моїх сусідів… питання в тому, чи залишається НАТО організацією, готовою політично й логістично реагувати, наприклад, на атаку Росії», – сказав Туск.

Він нагадав, що деякі союзники фактично «вдавали, ніби нічого не сталося», коли близько 20 російських дронів порушили повітряний простір Польщі минулого року. Туск також навів приклад інциденту з дронами у вересні, коли було складно переконати партнерів, що це не випадковість, а «добре спланована провокація» Росії. Зрештою НАТО підняло винищувачі й збило частину дронів. Це стало першим прямим зіткненням альянсу з російськими силами з 2022 року.

Польський прем’єр наголосив, що його слова не слід трактувати як сумнів у дії статті 5 НАТО (принципу колективної оборони), а радше як прагнення, щоб «гарантії на папері стали реальністю».

«Йдеться про дуже серйозні речі. Я говорю про короткострокову перспективу – швидше місяці, ніж роки», – підкреслив він, додавши, що для Польщі критично важливо знати, що всі союзники ставляться до зобов’язань так само серйозно.

Його заява пролунала на тлі саміту ЄС на Кіпрі, де обговорюють статтю 42.7 договору ЄС. Це положення про взаємну оборону, яке може доповнити або посилити роль НАТО.

Голова Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн раніше закликала «оживити» цю статтю, однак багато країн остерігаються кроків, які можуть виглядати як підрив ролі НАТО або сумнів у відданості США.

Туск підкреслив, що обговорення статті 42.7 стосуються практичних механізмів взаємодії: від оборонних інструментів до швидкого переміщення військ між країнами. За словами польського прем’єра, його головна мета – «реінтеграція Європи», що передбачає спільну оборону і захист східних кордонів.

Він вважає, що, попри трагічність війни в Україні, вона має один «парадоксально позитивний» ефект – Європа дедалі більше усвідомлює необхідність єдності у військовій сфері та обороні.