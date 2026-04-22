Україна співпрацюватиме з Італією в сферах молоді та спорту

Італія підтримуватиме українську спортивну галузь і молодіжну політику під час війни.

Україна продовжить співпрацю з Італією. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний разом із Міністром спорту та молодіжної політики Італії Андреа Абоді підписали Спільний план дій на 2026–2027 роки. 

Як повідомили в Міністерстві молоді та спорту, цей документ став логічним продовженням Меморандуму, укладеного торік у Римі, та закріплює практичні кроки для підтримки української спортивної галузі та молодіжної політики під час війни.

Серед ключових напрямків співпраці на наступні 2 роки:

  • Популяризація масового спорту: запуск навчальної програми для наших тренерів спільно з італійськими експертами Sport e Salute;
  • Цифровізація спортивної інфраструктури: спільний аудит українських спортивних об’єктів, оцінка потреб, фахові тренінги для українських спортивних управлінців;
  • Спортивна доброчесність: розробка спільного посібника з етики та протидії маніпуляціям у спорті;
  • Молодіжно-спортивні обміни: старт проєкту "Camp Futuro Online", який поєднує онлайн-навчання з підготовкою до очних двосторонніх таборів, де спорт стане фундаментом для культурної співпраці підлітків;
  • Молодіжні діалоги: створення майданчиків для постійної співпраці між українськими та італійськими молодіжними радами.

У Львові міністри відкрили культурно-спортивний центр “Casa Italia” – простір, де діти-сироти війни зможуть знайти підтримку через рух та творчість.

  • Італія продовжить підтримувати Україну у війні проти РФ і хоче налагодити співпрацю в оборонній сфері. Про це повідомила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським
