Італія продовжить підтримувати Україну у війні проти РФ і хоче налагодити співпрацю в оборонній сфері.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським 15 квітня.

«Протягом цих чотирьох років позиція Європи та Італії залишалася незмінною — бути на боці Києва, його народу та інституцій. Підтримка України є не лише моральним обов’язком, а й стратегічною необхідністю. На кону стоїть не тільки свобода Києва, а й безпека всієї Європи в найширшому сенсі цього слова. Дипломатичні зусилля для досягнення миру безпосередньо стосуються Європи, і Італія має намір продовжувати виконувати свою роль для пошуку спільних рішень, що захистять суверенітет України та міцність Євроатлантичного альянсу», - сказала Мелоні.

Вона запевнила, що Італія продовжуватиме сприяти економічному тиску на Росію в межах G7 та Європейського Союзу, оскільки «агресор не демонструє конкретних сигналів до переговорів, продовжує атаки на цивільних та нищить інфраструктуру»

Лідери обговорили вступ України до ЄС, а зараз італійська сторона зосередилася на постачанні медичного обладнання, особливо для пологових відділень.

«Сьогодні ми також детально обговорили зміцнення нашої співпраці у сфері оборони. Італія, зокрема, дуже зацікавлена у розвитку спільного виробництва, насамперед у галузі безпілотників — секторі, у якому Україна за останні роки стала провідною державою», - сказала Мелоні.