Європейська комісія за результатами конкурсів 2025 року в межах Європейського оборонного фонду (EDF) ухвалила рішення інвестувати €1,07 млрд у 57 нових оборонних проєктів.

Як ідеться на сайті Єврокомісії, фінансування спрямоване на посилення оборонного потенціалу ЄС та реалізацію цілей.

Нові проєкти охоплюють ключові технологічні напрями, зокрема штучний інтелект, кібероборону, безпілотні системи та засоби протидії дронам. Частина ініціатив безпосередньо підтримуватиме чотири стратегічні оборонні флагмани ЄС: Європейська ініціатива з протидії безпілотникам, Спостереження за східним флангом, Європейський повітряний щит та Європейський космічний щит.

За даними Єврокомісії, понад 15 проєктів будуть спрямовані на розвиток цих пріоритетних програм.

Зокрема, проєкт AETHER працюватиме над розробкою системи двигунів і терморегуляції для підтримки ініціативи захисту від дронів. Інші ініціативи зосередяться на сенсорних технологіях, цифровій трансформації та кібербезпеці.

Окрему увагу в новому пакеті фінансування приділено співпраці з Україною. У межах розширення взаємодії з оборонною промисловістю України, за підтримки Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, українські компанії та розробники залучаються до європейських оборонних проєктів і ланцюгів виробництва.

Одним із прикладів є проєкт STRATUS, який передбачає створення системи кіберзахисту на основі штучного інтелекту для управління роями дронів.

Також частина ініціатив передбачає залучення стартапів і малих та середніх підприємств, які зможуть отримувати фінансування до €60 тис. для інтеграції інноваційних рішень у сфері оборони. Українські компанії також матимуть можливість брати участь у цих конкурсах.

У відібраних проєктах беруть участь 634 суб'єкти господарювання з 26 держав-членів ЄС та Норвегії. Малий та середній бізнес становить понад 38% учасників та отримає понад 21% загального фінансування.

Після відбору успішних пропозицій Єврокомісія розпочне підготовку грантової угоди з консорціумами з метою підписання угод до кінця року.