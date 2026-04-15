Дональд Трамп: Мадяр добре впорається – він хороший хлопець

Президент США зазначив, що не знає, чи все склалося б інакше, якби він особисто поїхав до Угорщини, щоб агітувати за Орбана.

Дональд Трамп та Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Трамп заявив, що не переймається через поразку Орбана та симпатизує Петеру Мадяру.

Про це президент США заявив ABC News, повідомляє Reuters.

“Я думаю, що новачок добре впорається – він хороший хлопець”, – сказав Дональд Трамп, додавши, що Петер Мадяр, колишній член партії Орбана “Фідес”, поділяє його поголяди щодо імміграції.

Президент США також зазначив, що не знає, чи все склалося б інакше, якби він особисто поїхав до Угорщини, щоб агітувати за Орбана, а не послав віцепрезидента Джей Ді Венса. 

“Він значно відставав, – сказав Трамп про Орбана. – Я не був до цьому так сильно залучений. Але Віктор – хороша людина”. 

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися вибори, на яких партія Петера Мадяра “Тиса” здобула переконливу перемогу, отримавши конституційну більшість голосів у новому парламенті. Після виборів Петер Мадяр закликав до масштабних змін в країні. 

Напередодні виборів в Угорщині побував віцепрезидент США Джей Ді Венс, який узяв часть в передвиборчому мітингу “Фідес” і висловив підтримку Віктору Орбану. Він навіть зателефонував Дональду Трампу, вийшовши на сцену, і президент США звернувся з короткою промовою на підтримку Орбана. 

