Президент США зазначив, що не знає, чи все склалося б інакше, якби він особисто поїхав до Угорщини, щоб агітувати за Орбана.

Трамп заявив, що не переймається через поразку Орбана та симпатизує Петеру Мадяру.

Про це президент США заявив ABC News, повідомляє Reuters.

“Я думаю, що новачок добре впорається – він хороший хлопець”, – сказав Дональд Трамп, додавши, що Петер Мадяр, колишній член партії Орбана “Фідес”, поділяє його поголяди щодо імміграції.

Президент США також зазначив, що не знає, чи все склалося б інакше, якби він особисто поїхав до Угорщини, щоб агітувати за Орбана, а не послав віцепрезидента Джей Ді Венса.

“Він значно відставав, – сказав Трамп про Орбана. – Я не був до цьому так сильно залучений. Але Віктор – хороша людина”.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися вибори, на яких партія Петера Мадяра “Тиса” здобула переконливу перемогу, отримавши конституційну більшість голосів у новому парламенті. Після виборів Петер Мадяр закликав до масштабних змін в країні.

Напередодні виборів в Угорщині побував віцепрезидент США Джей Ді Венс, який узяв часть в передвиборчому мітингу “Фідес” і висловив підтримку Віктору Орбану. Він навіть зателефонував Дональду Трампу, вийшовши на сцену, і президент США звернувся з короткою промовою на підтримку Орбана.