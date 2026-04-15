Більше не друзі: Трамп відповів на критику Мелоні через Іран і Папу Римського

Головна союзниця республіканця в ЄС більше не демонструє лояльність.

Президент США Дональд Трамп відреагував на критику з боку прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, яка раніше вважалася найбільш ідеологічно близькою до господаря Білого дому серед лідерів ЄС.

Як пише Corriere della Sera, Трамп висловив розчарування позицією політикині, яка відмовилася допомагати США у війні проти Ірану і назвала неприпустимими випади президента на адресу Папи Римського Лева XIV.

За словами глави держави, Мелоні "більше вже не та людина", і Трамп "шокований нею". Він не розуміє італійський уряд, який "бере нафту з Ормузької протоки, вважає Америку важливою для себе, але не допомагає".

Що ж до ситуації з очільником Римо-католицької церкви, Трамп продовжує наполягати, що Папа "не розуміє загрозу з боку Ірану", і відмовляється принести понтифіку вибачення.

Загалом республіканець незадоволений тим, як країни Європи нібито "послаблюють власні позиції" у сфері енергетики і міграції, бо "не готові боротися і розраховують лише на Дональда Трампа".