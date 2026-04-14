Президент Європейської Ради розкритикував морську блокаду іранських портів

Президент Євроради Антоніу Кошта виступив із критикою військово-морської блокади іранських портів, яку запровадили США.

У своєму інтерв'ю для CNN він наголосив, що такий радикальний захід ніколи не стає дієвим вирішенням проблеми.

На думку Кошти, блокування одних об'єктів у відповідь на інші дії не здатне розв’язати конфліктну ситуацію.

Замість силового тиску європейський політик вказав на дипломатичні ініціативи, зокрема, на конференцію під керівництвом Франції та Великобританії. Коаліція висловила готовність до оборонних дій у Ормузькій протоці, і це Кошта вважає найбільш імовірним варіантом у цій ситуації.

Глава Євроради підкреслив, що європейська сторона діє правильно, розв’язуючи це питання за повного дотримання норм міжнародного права.

Хоча Рада Безпеки ООН не змогла санкціонувати створення такої коаліції через вето Китаю та Росії минулого тижня, Кошта сказав, що прогрес усе ще можливий. Він визнав, що в ідеальному світі така місія мала б отримати мандат ООН, проте діяти можна і в межах інших форматів.