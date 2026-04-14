Мерц: Німеччина надасть Україні нові пакети, зокрема ППО, а також допомагатиме поверненню українців додому

Німеччина надасть Україні нові військові пакети допомоги. Країни підписали 10 двосторонніх документів між міністерствами оборони та економіки. Відносини підняті на рівень стратегічного партнерства, аби вчитися одне в одного та інвестувати в спільне майбутнє, сказав канцлер ФРН Фрідріх Мерц на пресконференції з українським президентом у Німеччині.

Є домовленості про три напрямки, зокрема військовий і відновлення. ФРН надала безпрецедентну підтримку, а цьогоріч стала найважливішим двостороннім партнером України, що насамперед проявляється в військовій підтримці.

"Сьогодні ми знову домовилися про нові пакети допомоги, насамперед у ППО. Це стосується ППО, далекобійної зброї, дронів і боєприпасів", – сказав він.

Президент Володимир Зеленський сказав, що домовленості стосуються ракет PAC-2 і пускових установок IRIS/T.

"Ми за них вдячні. Дякуємо окремо за цю домовленість", – сказав він.

Зеленський додав, що обговорили виробництво на території Європи ракети для ППО так, аби їй вистачало власного виробництва для закриття всіх потреб.

Мерц нагадав про спільне виробництво БпЛА на надвисокому технологічному рівні. Співпраця з Україною є корисною для Німеччини, бо нема іншої армії з таким військовим досвідом і таким ВПК, а також немає другого такого стійкого суспільства. Також Мерц повідомив про домовленість обмінюватися даними між міністерствами оборони. Країни співпрацюватимуть і в сфері цифровізації і надання державних послуг.

Окремо німецький канцлер прокоментував європейську перспективу України.

"Ми розуміємо, що це не може статися швидко в повній мірі. Але вступ України стане стратегічно важливим кроком для більшої безпеки і благополуччя Європи, тому я закликаю Україну інтенсивно продовжувати реформи в сфері подолання корупції і правової держави. Тому що ці зусилля виправдають себе", – сказав Мерц.

2027-2028 роки стануть роками німецької і української культури, додав канцлер. Також країни співпрацюватимуть у сфері комунальних партнерств.

"Також ми будемо говорити про те, як допомогти полегшити українським громадянам повернення на Батьківщину, які отримали в нас притулок. Ми також хочемо сказати, що зусилля України з обмеження виїзду чоловіків призовного віку до ЄС – ми їх підтримуємо. Це абсолютно необхідно, щоб країна могла себе захищати, щоби і надалі була єдність українського суспільства і щоб Україну дійсно можна було відбудувати", – сказав він.

Мерц підтримує завершення війни шляхом переговорів. Але на на вимогах Росії.