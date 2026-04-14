Зеленський прибув до Німеччини, після чого здійснить візит до Норвегії

Очікується підписання двосторонніх документів. 

Володимир Зеленський на 62-й Мюнхенській безпековій конференції
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський 14 квітня прибув до Берліна для зустрічі із Канцлером Фрідріхом Мерцем та участі в українсько-німецьких міжурядових консультаціях. Про це журналістам повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

Зустріч із канцлером запланована на 10:45 за місцевим часом – тобто 11:45 за Києвом. Далі лідери країни підпишуть двосторонні документи під час преспідходу.

Потім відбудеться пленарне засідання міжурядових консультацій за участю Зеленського і Мерца.

Після Німеччини президент відвідає Норвегію, де орієнтовно о 19:30 за місцевим часом зустрінеться з Прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере.

О 20:20 буде спільний преспідхід. 

Під час перебування в ФРН президент анонсував новини про програму PURL, за якою країни НАТО купують у США озброєння для українців.

"Говорили з Марком Рютте про захист неба, програму PURL, яка дозволяє нам отримувати ракети для «петріотів», а також про ключові безпекові виклики, які зараз є для всіх у світі. Важливо, щоб ми всі координувалися та зміцнювали одне одного. Сила для ППО – це наш ключовий пріоритет, і життя людей має бути захищене. Готуємо новини щодо PURL. Дякую всім, хто допомагає!" – написав Зеленський у Telegram.

