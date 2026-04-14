Венс звинуватив Іран в економічному тероризмі - і сказав, що США "теж так можуть"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував хід перемовин з іранською стороною щодо припинення війни на Близькому Сході.

Як пише BBC, республіканець заявив, що блокування Тегераном Ормузької протоки було "актом економічного тероризму". При цьому він додав, що це "гра, в яку можуть грати двоє", маючи на увазі оголошення Дональдом Трампом морської блокади Ірану за принципом того, що іранські судна "нікуди не пройдуть" - хоча президент США багаторазово повторював, що ісламська республіка вже не має флоту після ударів американських сил.

Коментатори звернули увагу на невдалу риторику Венса, з якої нібито випливає, що Вашингтон відповідає тероризмом на тероризм.

Віцепрезидент також заперечив твердження, що у переговорах в Пакистані між американською та іранською сторонами не було досягнуто жодного прогресу. За словами Венса, "м'яч зараз на боці Ірану". Йдеться про те, щоб у Тегерані погодилися з ключовими вимогами США: передача Іраном свого урану американцям і створення механізму підтвердження, що країна не буде розробляти ядерну зброю.