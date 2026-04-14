Трамп видалив із соцмереж ШІ-зображення себе в образі Ісуса Христа

Навіть у прихильників президента США цей допис викликав осуд.

Президент США Дональд Трамп прибрав із власної соцмережі Truth Social згенероване штучним інтелектом зображення себе в образі Ісуса Христа, який зцілює людину.

Як пише BBC, допис було опубліковано через кілька годин після того, як Трамп виступив із жорсткою критикою першого американського Папи Римського Лева XIV. Господар Білого дому накинувся на понтифіка через засудження Ватиканом війни проти Ірану.

ШІ-пост Трампа викликав шторм обурення серед американських консервативних релігійних організацій, більшість з яких є його прихильниками. Президента звинуватили у насмішці над Богом та назвали порівняння себе з Христом неприйнятним.

Сам Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що не зрозумів релігійного підтексту зображення. Йому нібито здалося, що там він постає в образі лікаря, який "робить людям краще - а я постійно роблю людям краще".

Це не перший випадок, коли президенту США доводиться видаляти щось із соцмережах через публічний осуд. У лютому він оприлюднив расистське відео, у якому подружжя Барака і Мішель Обами були зображені як мавпи. Трамп не вибачився перед колишнім президентом та експершою леді.