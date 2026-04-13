ГоловнаСвіт

Союзники США по НАТО відмовилися підтримати блокаду іранських портів

Британія і Франція офіційно проти цього.

глава уряду Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Провідні країни НАТО, зокрема, Великобританія і Франція, офіційно заявили, що не братимуть участі в ініційованій президентом США Дональдом Трампом блокаді іранських портів, передає Reuters

Це рішення поглиблює напруженість усередині Альянсу, оскільки Вашингтон очікував на активну підтримку союзників.

Блокада, яку армія США розпочала 13 квітня, стосується суден, що прямують до або з іранських портів. Трамп попередив, що американські військові знищуватимуть будь-які іранські кораблі, які наблизяться до зони блокування. Попри сподівання Білого дому на багатонаціональну підтримку, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підкреслив, що країна не дозволить втягнути себе у війну, попри «значний тиск» з боку США.

Натомість європейські країни пропонують альтернативу. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про підготовку конференції для створення міжнародної місії з відновлення навігації в Ормузькій протоці. Ця місія матиме лише оборонний характер і її розгорнуть лише після повного припинення бойових дій. План передбачає координацію військових кораблів для супроводу танкерів і встановлення чітких правил безпечного проходу.

Ситуація залишається критичною для світової економіки, оскільки через протоку зазвичай проходить п'ята частина світових поставок нафти. Генсек НАТО Марк Рютте раніше закликав уряди країн-членів надати конкретні зобов'язання щодо допомоги в регіоні, проте наразі більшість із 32 членів Альянсу погоджуються на втручання лише за умови міцного миру. 

Тим часом Трамп знову натякнув на можливість виходу США з НАТО та скорочення військової присутності в Європі через відмову союзників надати повітряний простір для атак на Іран.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies