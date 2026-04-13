Україна спільно з НАТО і Великобританією реформує систему оборонних закупівель

«НАТО вперше підтримує ці зміни на такому рівні — фінансово та експертно», - заявив очільник Міноборони.

Україна спільно з НАТО і Великобританією реформує систему оборонних закупівель
Міністр оборони Михайло Федоров
Україна спільно з НАТО і Британією підвищить ефективність оборонних закупівель.

Про це заявив очільник Міноборони Михайло Федоров.

За його словами, Альянс підтримує посилення системи оборонних закупівель — розвиток Агенції оборонних закупівель та цифрових рішень.

У межах першого етапу передбачені такі зміни:

  • розвиток DOT-Chain;
  • посилення кібербезпеки: захист даних, ІТ-інфраструктури та цифрових сервісів;
  • проведення повного функціонального аудиту за участі NATO IBAN.

«НАТО вперше підтримує ці зміни на такому рівні — фінансово та експертно. Проєкт реалізується разом з Офісом спеціального радника з питань оборони Великої Британії», - додав Федоров.

  • До речі, Агенція оборонних закупівель створювалася за зразком натівської логістичної організації NSPA.
