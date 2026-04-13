Україна спільно з НАТО і Великобританією реформує систему оборонних закупівель

Україна спільно з НАТО і Британією підвищить ефективність оборонних закупівель.
Про це заявив очільник Міноборони Михайло Федоров.
За його словами, Альянс підтримує посилення системи оборонних закупівель — розвиток Агенції оборонних закупівель та цифрових рішень.
У межах першого етапу передбачені такі зміни:
- розвиток DOT-Chain;
- посилення кібербезпеки: захист даних, ІТ-інфраструктури та цифрових сервісів;
- проведення повного функціонального аудиту за участі NATO IBAN.
«НАТО вперше підтримує ці зміни на такому рівні — фінансово та експертно. Проєкт реалізується разом з Офісом спеціального радника з питань оборони Великої Британії», - додав Федоров.
- До речі, Агенція оборонних закупівель створювалася за зразком натівської логістичної організації NSPA.