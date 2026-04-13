Російські окупанти атакували 13 квітня Богодухів на Харківщині.
Як повідомила Харківська обласна прокуратура, близько 13:45 росіяни застосували по місту безпілотники попередньо типу «Герань-2».
Під атаку потрапили житлові квартали. Тут пошкоджені житлові будинки, господарські споруди й авто.
«Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. 7-річний хлопчик отримав поріз голови склом. Також поранено і літнього чоловіка. Постраждалим надається необхідна медична допомога», - додали у прокуратурі.
- Того ж дня зранку росіяни атакували Богодухівський район Харківщини із авіації. Постраждали двоє жінок.
- У Дергачах постраждали 5 людей.
- А в Золочівській громаді повністю знищений житловий будинок.