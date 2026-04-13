наслідки російського обстрілу Богодухова на Харківщині 13 квітня 2026 року

Російські окупанти атакували 13 квітня Богодухів на Харківщині.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, близько 13:45 росіяни застосували по місту безпілотники попередньо типу «Герань-2».

Під атаку потрапили житлові квартали. Тут пошкоджені житлові будинки, господарські споруди й авто.

«Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. 7-річний хлопчик отримав поріз голови склом. Також поранено і літнього чоловіка. Постраждалим надається необхідна медична допомога», - додали у прокуратурі.