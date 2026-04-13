Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Росіяни обстріляли Богодухів на Харківщині, серед поранених – дитина

Ворог атакував місто дронами типу «Герань-2».

наслідки російського обстрілу Богодухова на Харківщині 13 квітня 2026 року
Фото: Харківська облпрокуратура

Російські окупанти атакували 13 квітня Богодухів на Харківщині.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, близько 13:45 росіяни застосували по місту безпілотники попередньо типу «Герань-2».

Під атаку потрапили житлові квартали. Тут пошкоджені житлові будинки, господарські споруди й авто.

«Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. 7-річний хлопчик отримав поріз голови склом. Також поранено і літнього чоловіка. Постраждалим надається необхідна медична допомога», - додали у прокуратурі.

  • Того ж дня зранку росіяни атакували Богодухівський район Харківщини із авіації. Постраждали двоє жінок.
  • У Дергачах постраждали 5 людей.
  • А в Золочівській громаді повністю знищений житловий будинок.
Читайте також
