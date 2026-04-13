Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
"Кремль у рясі": естонська православна церква досі залишається під впливом РПЦ

У розвідці інформують – після ребрендингу у 2025 році Естонська церква зберігає підпорядкованість Москві. 

Естонська християнська православна церква, попри зміну назви та оновлення статуту, фактично не позбулася впливу Росії та досі пов’язана з РПЦ. 

Про це йдеться у щорічному звіті естонської служби безпеки Kaitsepolitseiamet.

У документі зазначається, що після початку повномасштабної агресії проти України роль релігійних структур у політиці Кремля лише посилилася. Зокрема, діяльність Російської православної церкви демонструє її тісну співпрацю з державними та силовими структурами РФ як під час підготовки до війни, так і під час агресії.

У розвідці наголошують, що Росія використовує релігію як інструмент впливу, зокрема для виправдання агресії та дестабілізації демократичних суспільств. Автори документа характеризують це явище як "Кремль у рясі", який маніпулює принципом свободи віросповідання.

За даними спецслужби, навіть після ребрендингу у 2025 році Естонська церква зберігає підпорядкованість Москві. Формальні зміни мали на меті створити враження незалежності від патріарха Кіріла (Гундяєва), який продовжує підтримувати агресивну політику Кремля, використовуючи релігійну риторику.

Крім того, керівництво церкви залишалося під контролем митрополита Євгенія, громадянина Росії. Йому не продовжили дозвіл на проживання в Естонія з міркувань безпеки, через що він змушений був залишити країну.

У розвідці підкреслюють, що ключові рішення та координація діяльності церкви здійснюються структурами Московського патріархату, зокрема відділом зовнішніх церковних зв’язків та спеціальним управлінням для єпархій у так званому "близькому зарубіжжі", створеним уже після початку повномасштабної війни проти України.

