Уряд Болгарії обіцяє жорсткі заходи проти підкупу голосів та маніпуляцій під час виборів 19 квітня

Тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Андрій Гюров обіцяє жорсткіші заходи проти підкупу голосів та маніпуляцій під час голосування на позачергових парламентських виборах 19 квітня – восьмих за п'ять років.

Про це повідомляє Politico.

Вибори відбудуться після масових протестів у грудні проти масової корупції в уряді та відступі від верховенства права, що призвели до повалення правоцентристської коаліції на чолі з консервативною популістською партією “ГЕРБ” (Громадяни за європейський розвиток Болгарії).

Гюров, заступник голови центрального банку та член антикорупційної політичної сили “Продовження змін”, був призначений тимчасовим прем'єр-міністром 11 лютого.

“Ми, як уряд, хочемо вперше захистити вибори, а не керувати ними. Люди бачать, що ці вибори захищають”, – сказав він в інтерв'ю виданню, маючи на увазі свою нейтральну позицію під час голосування.

Згідно з опитуваннями, новостворена партія “Прогресивна Болгарія” колишнього президента Румена Радєва лідирує, випереджаючи політсилу ветерана правоцентристів Бойка Борисова.

Протягом останніх тижнів правоохоронці затримали понад 200 осіб у межах загальнонаціональної кампанії проти підкупу та примусу виборців. Зловживання фіксували в програмах соціальної підтримки, як-от субсидії на опалення та безкоштовні обіди для незахищених верств населення.

У деяких випадках місцеві чиновники, зокрема керівники підприємств поштового зв'язку, дезінформували виборців про те, що державні виплати надходять від конкретних політичних партій. За словами Гюрова, у місті Стара Загора за підозрою у фальсифікації результатів через місцеву виборчу комісію затримали громадянина Росії.

У березні Міністерство закордонних справ Софії створило тимчасовий підрозділ для координації реагування на іноземне втручання. Консультантом підрозділу став журналіст-розслідувач Христо Грозев, відомий своєю попередньою роботою відомого роботою в групі онлайн-розслідувань Bellingcat. Болгарія також звернулася до ЄС за допомогою у протидії російському впливу.

Позачергові вибори вказують на глибшу структурну проблему для Болгарії: крах довіри до політичної системи. За словами прем'єр-міністра, послідовні коаліційні уряди більше зосереджувалися на збереженні влади, ніж на проведенні реформ саме з тих питань, проти яких протестувало населення.