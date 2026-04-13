США заблокують вхід та вихід із портів Ірану від сьогодні

При цьому вони обіцяли не заважати руху суден, що прямують Ормузькою протокою до портів інших країн.

Американське Центральне командування анонсувало закриття входу і виходу з портів Ірану з сьогоднішнього дня, 10:00 за східним часом (17:00 за Києвом). Відповідне оголошення опубліковано в X.

Там повідомили, що сили Центкому почнуть блокування всього морського трафіку до іранських портів та із них, відповідно до президентського оголошення. Блокада буде застосовуватися на рівних умовах щодо суден усіх країн, які входять до іранських портів і прибережних районів або залишають їх.

Це стосуватиметься й усіх іранських портів в Аравійській затоці та Оманській затоці.

“Сили CENTCOM не перешкоджатимуть свободі судноплавства для суден, що проходять через Ормузьку протоку до портів інших країн та з них”, – запевнили в командуванні.

Усім морякам рекомендували відстежувати повідомлення та зв'язуватися з військово-морськими силами США під час перебування в Оманській затоці та підходах до Ормузької протоки.

Контекст

13 квітня американський президент Дональд Трамп заявив, що США блокуватимуть Ормузьку протоку. Також він обіцяв затримувати судна в міжнародних водах, які сплатили Ірану “мито” за проходження протокою.

Це оголошення він зробив після того, як перемовини Штатів та Ірану за посередництва Пакистану не завершилися бажаним успіхом. Штати вимагали довгострокової гарантії, що Іран не прагнутиме створити ядерну зброю та не розвиватиме можливості для її швидкого отримання. За інформацією Axios, розбіжності також стосувалися вимоги Тегерана контролювати Ормузьку протоку.

Напівофіційні ЗМІ Ірану назвали “надмірними” вимогами США, однак Міністерство закордонних справ заявило, що розбіжності не будуть вирішені за один раунд переговорів, залишаючи двері відкритими для подальших обговорень.

Ормузьку протоку Іран перекрив одразу після початку операції США і Ізраїлю проти нього 28 лютого. Протока є важливим шляхом транспортування нафти, і блокада негативно позначилася на світовій паливній стабільності та цінах.

Після того, як Іран і США домовилися про принаймні двотижневе припинення вогню, іранці вирішили стягувати плату з суден, що хочуть скористатися протокою. Тегеран не може повністю відкрити її, оскільки не здатен цілковито розмінувати потоку.