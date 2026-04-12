В Естонії на пляжі знайшли уламок дрона

В поліції попередньо заявили, що йдеться про уламок крила, який винесло морем.

В естонському повіті Ляене-Вірумаа на пляжі Кальві місцевий житель знайшов уламок дрона.

Про це повідомляє ERR.

Прессекретарка поліції Марта Тууль повідомила, що йдеться не про падіння безпілотника, а про уламок крила, який винесло морем.

"Місцевий житель знайшов його сьогодні вранці", - сказала Тууль.

Оскільки наразі тривають слідчі дії, поліція поки що не може надати додаткову інформацію.

Як раніше повідомлялося, в ніч на 31 березня, у повітряному просторі Естонії зафіксували менше 10 іноземних безпілотників.