В Естонії на пляжі знайшли уламок дрона

В естонському повіті Ляене-Вірумаа на пляжі Кальві місцевий житель знайшов уламок дрона.
Про це повідомляє ERR.
Прессекретарка поліції Марта Тууль повідомила, що йдеться не про падіння безпілотника, а про уламок крила, який винесло морем.
"Місцевий житель знайшов його сьогодні вранці", - сказала Тууль.
Оскільки наразі тривають слідчі дії, поліція поки що не може надати додаткову інформацію.
Як раніше повідомлялося, в ніч на 31 березня, у повітряному просторі Естонії зафіксували менше 10 іноземних безпілотників.