ЗМІ: навколо резиденції Путіна на Валдаї збудували сім нових веж із системами ППО “Панцир”

Як і вежі з "Панцирями" навколо Москви, системи ППО у Новгородській області РФ розташовані навколо резиденції російського диктатора двома кільцями великого та малого діаметра.

Фото: Скріншот

Навколо резиденції російського очільника Володимира Путіна на Валдаї у Новгородській області РФ збудували сім нових веж із системами ППО “Панцир”.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”, посилаючись на супутникові знімки.

Будівництво семи башт розпочалося одночасно 17 березня. Тепер їх загальна кількість становить 27.

Як і вежі з "Панцирями" навколо Москви, системи ППО на Валдаї розташовані навколо резиденції Путіна двома кільцями великого та малого діаметра. Частину з нових башт уже обладнали зенітно-ракетними комплексами.

Раніше розслідування виявило, що понад 20 веж з великокаліберними кулеметами, а також кілька подіумів із зенітно-ракетним комплексом “Панцир” споруджено на території та по периметру особливої економічної зони “Алабуга” в Татарстані. Там Росія виготовляє безпілотники “Герань” – модифіковані версії іранських “Шахедів”.

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

