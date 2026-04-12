​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Катар відновив судноплавство на тлі переговорів США й Ірану

Повне відновлення судноплавства для всіх типів морських суден і кораблів очікується вже від сьогодні.

Катар відновив судноплавство на тлі переговорів США й Ірану
Фото: З відкритих джерел

Міністерство транспорту Катару оголосило про відновлення судноплавства у своїх територіальних водах. Відповідну заяву оприлюднили ввечері 11 квітня.

Як ідеться у заяві, рух морського транспорту дозволяється щодня з 6:00 до 18:00 за місцевим часом. Водночас рибальські судна, що мають відповідні ліцензії, можуть здійснювати навігацію цілодобово.

Повне відновлення судноплавства для всіх типів морських суден і кораблів очікується вже від сьогодні.

Заява про відновлення судноплавства Катару пролунала на тлі нових переговорів США й Ірану у Пакистані. Однак віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що під час переговорів у Пакистані Іран не погодився на пропозицію Штатів щодо закінчення війни. 

"Погана новина полягає в тому, що ми не досягли угоди. І я вважаю, що це погана новина для Ірану набагато більше, ніж для США", – сказав віцепрезидент.

Попри оголошене перемир'я, удари тривають, а Ормузьку протоку продовжують блокувати.

