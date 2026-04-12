Катар відновив судноплавство на тлі переговорів США й Ірану

Міністерство транспорту Катару оголосило про відновлення судноплавства у своїх територіальних водах. Відповідну заяву оприлюднили ввечері 11 квітня.

Як ідеться у заяві, рух морського транспорту дозволяється щодня з 6:00 до 18:00 за місцевим часом. Водночас рибальські судна, що мають відповідні ліцензії, можуть здійснювати навігацію цілодобово.

Повне відновлення судноплавства для всіх типів морських суден і кораблів очікується вже від сьогодні.

Заява про відновлення судноплавства Катару пролунала на тлі нових переговорів США й Ірану у Пакистані. Однак віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що під час переговорів у Пакистані Іран не погодився на пропозицію Штатів щодо закінчення війни.

"Погана новина полягає в тому, що ми не досягли угоди. І я вважаю, що це погана новина для Ірану набагато більше, ніж для США", – сказав віцепрезидент.

Попри оголошене перемир'я, удари тривають, а Ормузьку протоку продовжують блокувати.