Reuters: Рада миру Трампа зіткнулася з браком коштів, лише 3 країни виділили гроші

Рада миру Дональд Трамп отримала лише незначну частину з обіцяних $17 млрд для Гази, що заважає президентові США просувати свій план майбутнього зруйнованого палестинського анклаву, повідомили джерела агентству Reuters.

За десять днів до того, як удари США та Ізраїлю по Ірану втягнули регіон у війну, Трамп провів у Вашингтоні конференцію, на якій країни Перської затоки пообіцяли мільярди на управління та відбудову Гази після дворічних руйнувань внаслідок ізраїльської операції.

План передбачає масштабну відбудову прибережного анклаву після роззброєння палестинського угруповання ХАМАС, чиї атаки на Ізраїль спричинили війну, а також після виведення ізраїльських військ.

Фінансування також мало забезпечити діяльність новоствореного Національного комітету з управління Газою (NCAG) — підтримуваної США групи палестинських технократів, яка повинна перебрати контроль над сектором від ХАМАС.

Водночас Рада миру в заяві в соцмережах заперечила проблеми з фінансуванням, зазначивши, що всі запити на кошти виконуються повністю та без затримок.

Однак, за словами одного з джерел, із десяти країн, що пообіцяли фінансування, реальні внески зробили лише три — Об’єднані Арабські Емірати, Марокко та самі США. Загальна сума поки що не перевищує $1 млрд. Війна з Іраном погіршила ситуацію з фінансуванням.

Через нестачу коштів і проблеми безпеки NCAG наразі не може увійти до Гази. За словами іншого джерела, палестинській стороні повідомили, що «грошей наразі немає».

За оцінками міжнародних інституцій, відновлення Гази, де за два роки ізраїльських бомбардувань зруйновано близько 80% будівель, коштуватиме приблизно $70 млрд.