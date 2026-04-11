Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ГоловнаПолітика

Reuters: Рада миру Трампа зіткнулася з браком коштів, лише 3 країни виділили гроші

Із десяти країн, що пообіцяли фінансування, реальні внески зробили лише три — Об’єднані Арабські Емірати, Марокко та самі США. Загальна сума поки що не перевищує $1 млрд із обіцяних $17 млрд.

Reuters: Рада миру Трампа зіткнулася з браком коштів, лише 3 країни виділили гроші
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Рада миру Дональд Трамп отримала лише незначну частину з обіцяних $17 млрд для Гази, що заважає президентові США просувати свій план майбутнього зруйнованого палестинського анклаву, повідомили джерела агентству Reuters.

За десять днів до того, як удари США та Ізраїлю по Ірану втягнули регіон у війну, Трамп провів у Вашингтоні конференцію, на якій країни Перської затоки пообіцяли мільярди на управління та відбудову Гази після дворічних руйнувань внаслідок ізраїльської операції.

План передбачає масштабну відбудову прибережного анклаву після роззброєння палестинського угруповання ХАМАС, чиї атаки на Ізраїль спричинили війну, а також після виведення ізраїльських військ.

Фінансування також мало забезпечити діяльність новоствореного Національного комітету з управління Газою (NCAG) — підтримуваної США групи палестинських технократів, яка повинна перебрати контроль над сектором від ХАМАС.

Водночас Рада миру в заяві в соцмережах заперечила проблеми з фінансуванням, зазначивши, що всі запити на кошти виконуються повністю та без затримок.

Однак, за словами одного з джерел, із десяти країн, що пообіцяли фінансування, реальні внески зробили лише три — Об’єднані Арабські Емірати, Марокко та самі США. Загальна сума поки що не перевищує $1 млрд. Війна з Іраном погіршила ситуацію з фінансуванням.

Через нестачу коштів і проблеми безпеки NCAG наразі не може увійти до Гази. За словами іншого джерела, палестинській стороні повідомили, що «грошей наразі немає».

За оцінками міжнародних інституцій, відновлення Гази, де за два роки ізраїльських бомбардувань зруйновано близько 80% будівель, коштуватиме приблизно $70 млрд.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies