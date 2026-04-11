Зеленський: Було би правильно, щоб припинення вогню тривало і далі

У вечірньому зверненні 11 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що детально говорив вчора і сьогодні з Головнокомандувачем, Секретарем РНБО, також зі Службою безпеки України про режим тиші зараз на Великдень.

Глава держави зазначив, що Україна пропонувала це вже неодноразово: “І добре, щоб дійсно вийшло. Великдень має бути часом безпеки, часом миру. Було би правильно, щоб припинення вогню тривало і далі”.

“Ми дали цю нашу пропозицію Росії. Якщо Росія знову обере війну замість миру, це ще раз продемонструє світу — і, зокрема, Сполученим Штатам — хто і чого насправді хоче”, — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна буде діяти дзеркально. Завдання визначені для армії: якщо російських ударів не буде, то не буде і відповідей.

“Ми пам’ятаємо, як було в подібних ситуаціях раніше, та чітко знаємо, з ким маємо справу. Якщо не буде російських ракет, не буде російських дронів — ми будемо теж дотримуватись тиші в небі. Для фронту завдання аналогічне. Але право на відповідь у кожного українського підрозділу є. Наш пріоритет — це реальна безпека. Щодо можливості продовжити припинення вогню сигнал росіянам доведений”, — наголосив президент.