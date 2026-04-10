Міністр оборони України Михайло Федоров під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що випадки призову жінок на службу – це технічний збій, який буде усунуто.
Про це стало відомо із трансляції з Верховної Ради.
«Я особисто в цьому питанні розбирався. Це була проблема технічна на боці Харківського ТЦК. На жодну жінку не накладено штраф, всі зняті обмеження, розшуки», – повідомив міністр.
Федоров сказав, що дав завдання зробити «всі технічні запобіжники» для того, щоб такі ситуації не повторювалися.
«І зараз я поставив задачу зробити всі технічні запобіжники для того, щоб подібних історій більше не було і не було людського фактору, від якого можуть з’являтися взагалі такі ситуації на боці будь-якого ТЦК», – зазначив він.
Згодом в міністерстві оборони додали, що помилка була лише в одному районному ТЦК. Загалом було 32 випадки неправомірної постановки жінок на військовий облік.
- Нещодавно повідомляли випадки, коли жінки виявили себе на військовому обліку, хоча не ставали на нього, та перебували у розшуку.
- Командування Сухопутних військ ЗСУ спростувало заяви про нібито підготовку до мобілізації жінок. Також військові наголосили, що не розробляють жодних механізмів, спрямованих на це.