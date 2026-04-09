Підрозділи Лінії дронів знищують кожну четверту ціль на фронті, - Федоров

Нідерланди спрямували $880 млн на Лінію дронів, що дало змогу закуповувати FPV, ISR і дрони-бомбери для формування killzone на фронті.
Про це повідомив у Telegram міністр оборони Михайло Федоров.
"Лінія дронів - це перехід до нової моделі війни, де безпілотники стають ключовим інструментом ураження. Кожна четверта ціль на полі бою - результат роботи Лінії дронів", - зазначив він.
Федоров нагадав, що в проєкті першими об’єднали 5 найефективніших підрозділів, визначених за системою "Армія дронів.Бонус":
- 20-та бригада "К-2";
- 429-та бригада "Ахіллес";
- 427-ма бригада "РАРОГ";
- 414-та бригада "Птахи Мадяра";
- 3-й прикордонний загін "Фенікс".
"Саме їхній бойовий досвід став основою для розгортання Лінії дронів по всьому фронту. Ключове завдання підрозділів — сформувати killzone глибиною 10–15 км, де ворог не зможе просуватися без втрат. Дрони супроводжують піхоту, виявляють і знищують цілі ще на підходах", - розповів Федоров.
За його даними, сьогодні Лінія дронів обʼєднує понад 1000 екіпажів. У березні вони вразили понад 10 500 російських військових і сотні одиниць техніки.
Лінія дронів постійно залучає операторів БПЛА, інженерів, ІТ-фахівців, аналітиків та всіх, хто готовий працювати з технологіями на війні.
