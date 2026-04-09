Підрозділи Лінії дронів знищують кожну четверту ціль на фронті, - Федоров

Нідерланди спрямували $880 млн на Лінію дронів, що дало змогу закуповувати FPV, ISR і дрони-бомбери для формування killzone на фронті.

Про це повідомив у Telegram міністр оборони Михайло Федоров.

"Лінія дронів - це перехід до нової моделі війни, де безпілотники стають ключовим інструментом ураження. Кожна четверта ціль на полі бою - результат роботи Лінії дронів", - зазначив він.

Федоров нагадав, що в проєкті першими об’єднали 5 найефективніших підрозділів, визначених за системою "Армія дронів.Бонус":

20-та бригада "К-2";

429-та бригада "Ахіллес";

427-ма бригада "РАРОГ";

414-та бригада "Птахи Мадяра";

3-й прикордонний загін "Фенікс".

"Саме їхній бойовий досвід став основою для розгортання Лінії дронів по всьому фронту. Ключове завдання підрозділів — сформувати killzone глибиною 10–15 км, де ворог не зможе просуватися без втрат. Дрони супроводжують піхоту, виявляють і знищують цілі ще на підходах", - розповів Федоров.

За його даними, сьогодні Лінія дронів обʼєднує понад 1000 екіпажів. У березні вони вразили понад 10 500 російських військових і сотні одиниць техніки.

Лінія дронів постійно залучає операторів БПЛА, інженерів, ІТ-фахівців, аналітиків та всіх, хто готовий працювати з технологіями на війні.