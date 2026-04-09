На Тернопільщині про підозру оголосили директору спортшколи, де загинула 14-річна дівчинка

Санна траса, на якій загинула дитина, була зношена на 80%, однак керівник не організував технічного обстеження і не ініціював капітального ремонту.

Про підозру повідомили директору дитячо-юнацької спортивної школи у Кременці на Тернопільщині, відповідальному за безпеку санної траси, на якій загинула 14-річна спортсменка.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йому інкримінують неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків – загибелі дитини (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, директор обіймав посаду з 1990 року і відповідав за технічний стан траси, її ремонт і безпечну експлуатацію. Водночас об’єкт був зношений приблизно на 80%: бетонні опори та дерев’яний настил перебували в аварійному стані.

Попри це керівник не організував технічного обстеження і не ініціював капітального ремонту.

Більше того, знаючи про небезпечний стан споруди, у січні 2023 року він уклав договір про передачу траси в оренду для проведення тренувань.

У травні 2023 року під час одного із занять під 14-річною спортсменкою, яка спускалася трасою, провалився гнилий дерев’яний настил. Дівчина отримала травми, несумісні з життям, і померла на місці.

Про підозру повідомили після отримання висновків експертиз, які підтвердили причинно-наслідковий зв’язок між технічним станом траси та загибеллю дитини.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.