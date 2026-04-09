Головне за ніч та ранок четверга, 9 квітня: понад 160 боєзіткнень, удар по Павлограду, затримання посадовця «Укрзалізниці»

Нічна повітряна атака, 164 бойові зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

Вранці четверга армія Росії атакувала Павлоград. Під удар потрапило підприємство.

За попередніми даними, минулося без потерпілих.

Повітряні сили зазначали, що ворог запустив балістику.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 164 бої, найбільше (32) – на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки.

Сили оборони уразили сім районів зосередження живої сили та одну гармату противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1040 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 307 540 солдатів.

Сьогодні, дев’ятого квітня, російська армія атакувала Запорізький район, завдавши щонайменше вісьмох ударів. Загинула людина, станом на 07:41 було відомо про чотирьох постраждалих.

У селищі Балабине зруйновані приватні будинки.

У ніч на 9 квітня російська армія атакувала Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з окупованих Криму і Донецька і російських напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Близько 70 дронів – "шахеди".

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 99 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, повідомили в Повітряних силах.

“Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Президент Володимир Зеленський у подкасті The Rest Is Politics заявив, що команда Трампа не змогла «по-справжньому зрозуміти деталі того, чого хоче Росія», передає The Guardian.

За його словами, переговорники Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер — «провели надто багато часу» з Путіним та його оточенням.

Президент України заявив, що краще розуміє психологію російського лідера і реальні цілі війни, ніж Білий дім. На його думку, Путін не зупиниться, навіть отримавши Донбас, і спробує захопити Дніпро та Харків.

«Вони не хочуть визнавати, що Путін може їх обманути і продовжити окупацію навіть після таких кроків. Американці впевнені, що можуть йому довіряти», - зазначив Зеленський.

Правоохоронці затримали на хабарі $100 000 посадовця одного з департаментів «Укрзалізниці». За ці гроші він обіцяв владнати питання щодо отримання підприємством дозволу на демонтаж залізничних колій, розповіли у Національній поліції України та Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підприємство у сфері видобутку надр задля подальшого розширення меж кар’єру звернулося до «Укрзалізниці» з приводу демонтажу та упорядкування документів щодо резервної об’їзної колії, яка перебуває у віданні АТ «Укрзалізниця». Проте заступник керівника одного з департаментів УЗ допомогу оцінив у 100 000 доларів.

«Схема була продумана: спочатку ініціювати «сезонний об'їзд», щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім – демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар’єру», – розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В Укрзалізниці відреагували на затримання співробітника на хабарі - відсторонили його від виконання посадових обов'язків.

У відомстві повідомили, що максимально сприяють розслідуванню ДБР та Національної поліції і вчора оперативно передали всі запитані матеріали.

У Росії поскаржилися на атаку дронів, там нібито збили 69 безпілотників. Під атакою була лінійна виробничо-диспетчерська станція «Кримська» у Краснодарському краї. Горіла електропідстанція на її території.

ЛВДС «Кримська» є об'єктом нафтопровідної інфраструктури, що входить до системи магістральних трубопроводів, пише Astra.

У ніч проти 9 квітня жителі міста Кримська Краснодарського краю повідомляли про велику кількість вибухів.

