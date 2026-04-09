Правоохоронці викрили чоловіка, що незаконно заволодів квартирою Олександра Шалімова

Нерухомість у користування хірургу надали в 2004 році.

Правоохоронці викрили чоловіка, що незаконно заволодів квартирою, наданою державою видатному лікарю Олександру Шалімову. Після смерті лікаря майном продовжила користуватися його родина, але воно залишалося у власності держави, повідомили в поліції Києва.

Дізнавшись про відсутність приватизації, киянин підробив пакет документів: договори інвестування, акти приймання-передачі, майнових прав, а також довідки про оплату вартості житла, участь у кооперативі та включення до реєстру інвесторів. З цими "документами" він звернувся до приватного нотаріуса, який і зареєстрував право власності.

"Отримавши контроль над нерухомістю, зловмисник продав її за понад 2,4 мільйона гривень, завдавши територіальній громаді Києва матеріальну шкоду у сумі майже 4,9 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Підозру оголосили за ч. 4 ст. 358 – підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та ч. 5 ст. 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2 400 000 гривень. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють причетність інших людей.