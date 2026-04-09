Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Правоохоронці викрили чоловіка, що незаконно заволодів квартирою Олександра Шалімова

Нерухомість у користування хірургу надали в 2004 році. 

Правоохоронці викрили чоловіка, що незаконно заволодів квартирою, наданою державою видатному лікарю Олександру Шалімову. Після смерті лікаря майном продовжила користуватися його родина, але воно залишалося у власності держави, повідомили в поліції Києва. 

Дізнавшись про відсутність приватизації, киянин підробив пакет документів: договори інвестування, акти приймання-передачі, майнових прав, а також довідки про оплату вартості житла, участь у кооперативі та включення до реєстру інвесторів. З цими "документами" він звернувся до приватного нотаріуса, який і зареєстрував право власності. 

"Отримавши контроль над нерухомістю, зловмисник продав її за понад 2,4 мільйона гривень, завдавши територіальній громаді Києва матеріальну шкоду у сумі майже 4,9 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Підозру оголосили за ч. 4 ст. 358 – підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та ч. 5 ст. 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2 400 000 гривень. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють причетність інших людей. 

Читайте також
