Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки

Протягом кілької тижні Катар доставив до Кувейту дві партії СПГ.

Корабель у Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Два танкери, які перевозили зріджений природний газ із Катару, відмовилися від спроби вийти з Перської затоки через Ормузьку протоку, пише Bloomberg із посиланням на дані з відстеження суден.

Танкери Al Daayen та Rasheeda, в які наприкінці лютого завантажили СПГ із експортного заводу в Катарі, розвернулися в інший бік від Ормузької протоки після того, як раніше прямували до неї поблизу Оману.

Дані показують, що Al Daayen все ще вказує Китай, який є найбільшим покупцем СПГ у Катарі, як свій наступний пункт призначення. Однак пункти призначення не є остаточними, і судна можуть будь-коли змінити свій вказаний порт заходу.

Наразі жоден завантажений СПГ-танкер не проходив через Ормузьку протоку з моменту початку ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними аналітичною компанією Kpler, Катар доставив до Кувейту дві партії СПГ протягом останніх кількох тижнів. Ці поставки, ймовірно, завантажувалися з катарських резервуарів для зберігання і не потребували перетину Ормузької протоки.

