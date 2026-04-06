У РФ підтвердили смерть генерала Олександра Отрощенка під час аварії Ан-26 у Криму

Російський генерал Олександр Отрощенко таки розбився у аварії літака Ан-26 у Криму 31 березня.

Про це пише Медуза із посиланням на заяву губернатора Мурманської області Андрія Чибіса.

Там розповіли, що Чибіс у понеділок, 6 квітня, на оперативній нараді в уряді регіону повідомив, що серед тих, хто знаходився на борту Ан-26, був "командувач авіацією флоту Олександр Іванович Отрощенко". Раніше Чибіс говорив, що на цьому літаку були солдати Північного флоту, не уточнюючи інших подробиць.

Російська служба "Бі-бі-сі" писала про смерть генерала, проте коментарів від офіційних осіб із цього приводу на той момент не було. Він став 14-м російським генералом, який загинув з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Отрощенко очолював змішаний авіаційний корпус Північного флоту із 2024 року. У різний час він командував морською авіацією Чорноморського та Північного флотів, а також 45-ю армією ВПС та ППО Північного флоту.

У 2014 році Отрощенко брав участь в анексії Криму, згодом брав участь у російській операції у Сирії.