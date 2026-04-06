Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
У РФ підтвердили смерть генерала Олександра Отрощенка під час аварії Ан-26 у Криму

Про це повідомив губернатор Мурманської області.

Ілюстративне фото
Фото: azh.kz

Російський генерал Олександр Отрощенко таки розбився у аварії літака Ан-26 у Криму 31 березня. 

Про це пише Медуза із посиланням на заяву губернатора Мурманської області Андрія Чибіса. 

Там розповіли, що Чибіс у понеділок, 6 квітня, на оперативній нараді в уряді регіону повідомив, що серед тих, хто знаходився на борту Ан-26, був "командувач авіацією флоту Олександр Іванович Отрощенко". Раніше Чибіс говорив, що на цьому літаку були солдати Північного флоту, не уточнюючи інших подробиць.

Російська служба "Бі-бі-сі" писала про смерть генерала, проте коментарів від офіційних осіб із цього приводу на той момент не було. Він став 14-м російським генералом, який загинув з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Отрощенко очолював змішаний авіаційний корпус Північного флоту із 2024 року. У різний час він командував морською авіацією Чорноморського та Північного флотів, а також 45-ю армією ВПС та ППО Північного флоту.

У 2014 році Отрощенко брав участь в анексії Криму, згодом брав участь у російській операції у Сирії. 

  • Військово-транспортний літак Ан-26 розбився 31 березня у Криму. За попередніми даними, через технічну несправність. На борту було 30 осіб. Міноборони РФ, у свою чергу, повідомляло про 29 загиблих — сімох членів екіпажу і 22 пасажирів.
Читайте також
