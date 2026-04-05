​​Експосол Великобританії в Україні відповіла Росії щодо пошкодженого храму в Тегерані

Колишня посол Великої Британії в Україні, зараз посол у Польщі Мелінда Сіммонс вказала на лицемірність Москви після обурення МЗС РФ щодо пошкодженого через бойові дії храму у Тегерані.

"Ви лише тиждень тому поцілили у монастир у Львові. І це невідомо який за ліком випадок серед церков та інших релігійних установ, які потрапили під російські удари по всій території України. Ваш осуд ваших власних ударів ракетами й безпілотниками взято до відома", – написала вона в соцмережі X.

Так Сіммонс відреагувала на обурення речниці МЗС РФ Марії Захарової пошкодженням православного храму Святого Миколая у Тегерані.

У дописі Захарової на сторінці МЗС РФ йшлося про те, що Москва "шокована повідомленнями про серйозні пошкодження православного храму Св. Миколая у Тегерані внаслідок чергового варварського удару США та Ізраїлю" та що РФ засуджує будь-які пошкодження культових місць.

You hit a monastery in Lviv just last week. The latest in countless 🇷🇺missile hits on churches and other religious sites all over #Ukraine. Your condemnation of your missile and drone attacks is noted. https://t.co/HwvYLF2SPW — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 5, 2026