​​Експосол Великобританії в Україні відповіла Росії щодо пошкодженого храму в Тегерані

"Ви лише тиждень тому поцілили у монастир у Львові".

​​Експосол Великобританії в Україні відповіла Росії щодо пошкодженого храму в Тегерані
Мелінда Сіммонс
Фото: Heathcliff O'Malley/The Telegraph

Колишня посол Великої Британії в Україні, зараз посол у Польщі Мелінда Сіммонс вказала на лицемірність Москви після обурення МЗС РФ щодо пошкодженого через бойові дії храму у Тегерані.

"Ви лише тиждень тому поцілили у монастир у Львові. І це невідомо який за ліком випадок серед церков та інших релігійних установ, які потрапили під російські удари по всій території України. Ваш осуд ваших власних ударів ракетами й безпілотниками взято до відома", – написала вона в соцмережі X.

Так Сіммонс відреагувала на обурення речниці МЗС РФ Марії Захарової пошкодженням православного храму Святого Миколая у Тегерані.

У дописі Захарової на сторінці МЗС РФ йшлося про те, що Москва "шокована повідомленнями про серйозні пошкодження православного храму Св. Миколая у Тегерані внаслідок чергового варварського удару США та Ізраїлю" та що РФ засуджує будь-які пошкодження культових місць. 

  •  24 березня у Львові внаслідок атаки РФ пошкоджена частина об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Львів - історичний центр”. Він внесений у Список всесвітньої спадщини під загрозою та у Міжнародний список культурних цінностей під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу Гаазької конвенції.
  • Також було пошкоджено памʼятку архітектури національного значення - Ансамбль Бернардинського монастиря, будівлю Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького".
