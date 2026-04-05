Розвідка: Російська промисловість входить у стагнацію на початку 2026 року

Промисловий сектор Росії демонструє ознаки стагнації на початку 2026 року, попри офіційно оптимістичні дані статистики.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України із посиланням на оцінки Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування.

За інформацією Росстат, у грудні–лютому промислове виробництво зросло на 1,7%. Водночас альтернативні підрахунки ЦМАКП свідчать про протилежну динаміку: після короткого підйому в грудні вже у січні зафіксовано спад на 0,6%, а в лютому – лише часткове відновлення. У підсумку за три місяці виробництво скоротилося на 0,3%.

Аналітики зазначають, що саме цивільні галузі демонструють прискорення падіння. Галузеві показники також погіршуються: у лютому виробництво будівельних матеріалів знизилося на 1,4%, чорна металургія – на 1,1%, машинобудування – на 2,2%. Сукупний внесок більшості секторів залишається від’ємним і становить мінус 0,8%.

Додатковим сигналом спаду став індекс ділової активності PMI від S&P Global, який у березні знизився до 48,3 (проти 49,5 у лютому). Значення нижче 50 свідчить про скорочення виробництва. Негативна тенденція триває вже 13 місяців поспіль, а експортний попит падає п’ятий місяць. Підприємства також скорочують закупівлі сировини через зменшення замовлень і зростання цін на паливо.

Особливо складна ситуація склалася у металургії, яка традиційно була однією з ключових галузей економіки рф. Рентабельність у секторі впала до 9,6%, що нижче вартості обслуговування кредитів. Компанія Уральская сталь за рік перейшла від прибутку в 11 млрд рублів до збитку понад 22 млрд. Інший великий гравець, Сєвєрсталь, зафіксував п’ятикратне падіння прибутку та скорочення EBITDA на 42%.

Малий і середній бізнес також зазнає серйозного тиску через падіння попиту та зростання податкового навантаження. Майже половина підприємств у 2025 році повідомила про різке зниження прибутків. У сфері торгівлі кількість суб’єктів скоротилася на 11,5 тисячі, а у 2026 році, за прогнозами, можуть зникнути ще до 300 тисяч бізнесів.

Погіршується і соціальна ситуація: заборгованість із зарплат зросла у 1,7 раза та досягла близько 2 млрд рублів. За оцінками експертів, у 99% випадків затримки пов’язані з відсутністю коштів у підприємств. Сотні тисяч працівників перебувають у вимушеному простої.

Єдиним фактором підтримки промисловості залишається державне фінансування, однак і воно не забезпечує стабільного зростання. За підсумками 2025 року державний борг росії зріс на 21% і сягнув 35,1 трлн рублів, з яких внутрішній борг становить 30,7 трлн.