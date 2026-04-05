Ударні дрони пошкодили ділянку нафтопроводу в районі порту Приморськ у Ленінградській області РФ

Також дрони атакували нафтопереробний завод ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово.

Фото: Exilenova+

У Росії ударні безпілотники атакували об’єкти нафтової інфраструктури у Ленінградській та Нижньогородській областях. 

Про це повідомляє "Мілітарний".

За словами губернатора Ленінградської області, під час ранкового відбиття атаки дронів уламки безпілотника пошкодили одну з ділянок нафтопроводу в районі порту Приморськ.

Водночас дані системи моніторингу пожеж NASA FIRMS свідчать, що загоряння зафіксовано не на трубопроводі, а безпосередньо на території нафтобази. Ймовірно, йдеться про ту ж пожежу, яка триває з 23 березня.

Аналітики припускають, що пошкодження могли стосуватися берегової трубопровідної інфраструктури порту, а не магістрального нафтопроводу. Сам порт у Приморськ є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи та найбільшим російським нафтовим терміналом на Балтійському морі. За даними Reuters, він здатен обробляти до 1 млн барелів нафти на добу, тому навіть локальні пошкодження можуть впливати на логістику.

Згідно з відкритими даними, резервуарний парк терміналу має місткість близько 921 тис. м³. Унаслідок атак наприкінці березня було пошкоджено щонайменше 8 резервуарів, що становить приблизно 40% від загального обсягу зберігання. Після атаки 23 березня також були уражені кілька причалів, а на території виникла масштабна пожежа.

Окрім цього, вночі ударні дрони атакували нафтопереробний завод "ТОВ ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово. За даними NASA FIRMS, пожежу на значній частині підприємства зафіксували близько 02:00 ночі.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та атаку безпілотників, після чого на території заводу виникла сильна пожежа із яскравим загравом у небі. Вранці спостерігалося підняття густого чорного диму.

Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних заводів бензинового профілю в Росії та виробляє понад 50 видів нафтопродуктів, зокрема моторні палива, бітуми та парафіни. Завод знаходиться близько 800 км від кордону України і уже неодноразово зазнавав атак дронів.

