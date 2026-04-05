На Харківщині російські окупанти поранили 11 цивільних, серед них – дитина

Унаслідок вибуху невідомого пристрою у Балаклійській громаді загинув цивільний. 

наслідки удару РФ по Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби під ворожими ударами опинилися м. Харків і 13 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, зокрема дитина.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові внаслідок російських атак постраждали чоловіки 70, 64 і 39 років, жінки 66 і 95 років та 11-річна дівчинка. У с. Прудянка Дергачівської громади постраждали 59-річний чоловік і 67-річна жінка. 

Також між с. Клинова-Новоселівка та Лютівка Золочівської громади постраждали 51-річний і 70-річний чоловіки, у селищі Шевченкове постраждала 72-річна жінка.

Також медики надали допомогу 38-річному чоловіку і 37-річній жінці, які 3 квітня постраждали внаслідок обстрілу в с. Цупівка Дергачівської громади.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Петрівське Балаклійської громади загинув 70-річний чоловік.

Упродовж минулої доби ворог атакував Немишлянський, Слобідський і Шевченківський райони Харкова.

Окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння: 

  • 6 КАБ;
  • 11 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 8 fpv-дронів;
  • 23 БпЛА (тип встановлюється).

У м. Харків внаслідок обстрілів РФ пошкоджено 3 приватні будинки, 3 багатоквартирні будинки, 3 гуртожитки, 3 автомобілі;

У Богодухівському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Петрівка, с. Рясне), 2 приватні будинки (сел. Золочів), електромережі, 4 вантажні автомобілі, гараж (м. Богодухів), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди, 2 автомобілі, електромережі (с. Лютівка);

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Подоли);

У Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Прудянка);

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (м. Чугуїв), автомобіль (с. Білий Колодязь).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 155 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 26 732 людини.

