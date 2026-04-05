Ще 1180 російських окупантів ліквідували минулої доби Сили оборони

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 303 550 солдатів.

Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1180 російських окупантів, знищили 4 ворожі танки та 2 427 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу  – близько 1 303 550 (+1 180) осіб 
  • танків – 11 839 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 350 (+6) од.
  • артилерійських систем – 39 439 (+61) од.
  • РСЗВ – 1 719 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 338 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 219 443 (+2 427) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0)од.
  • кораблі / катери  – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 87 355 (+206) од.
  • спеціальна техніка – 4 112 (+3) од.

Дані уточнюються

﻿
