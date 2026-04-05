Ще 1180 російських окупантів ліквідували минулої доби Сили оборони

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1180 російських окупантів, знищили 4 ворожі танки та 2 427 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 303 550 (+1 180) осіб
- танків – 11 839 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 350 (+6) од.
- артилерійських систем – 39 439 (+61) од.
- РСЗВ – 1 719 (+3) од.
- засоби ППО – 1 338 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 219 443 (+2 427) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0)од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 87 355 (+206) од.
- спеціальна техніка – 4 112 (+3) од.
Дані уточнюються