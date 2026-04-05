Ще 1180 російських окупантів ліквідували минулої доби Сили оборони

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.26 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1180 російських окупантів, знищили 4 ворожі танки та 2 427 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 303 550 солдатів.

